Венгрия, Чехия и Словакия отказались финансировать Украину на €90 млрд

Венгрия, Чехия и Словакия заявили о своем отказе участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд в 2026—2027 годах.

Как указано в заявлении на сайте Совета ЕС, решение об отказе было принято в рамках процедуры расширенного партнерства, в которой участвовали 24 страны ЕС.

По утвержденной программе, €30 млрд из общей суммы должны пойти на поддержку государственного бюджета Украины, а оставшиеся €60 млрд — на закупку вооружений. При этом проценты по кредиту будет выплачивать Еврокомиссия за счет бюджета ЕС.

Европейский совет также постановил, что кредит должен стать подлежащим погашению только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации.

Решение стран—членов ЕС не означает отказ всей Европы от помощи, но оно снижает долю финансирования, за которую они отвечают лично.

Напомним, правоохранительные органы сообщили о подозрении пяти фигурантам, которые присвоили 26,9 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для помощи людям, пережившим российскую оккупацию.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»