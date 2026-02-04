Ограничения Starlink вступают в силу: на фронте сообщают о поэтапных отключениях

Вдоль линии фронта фиксируются массовые сбои в работе спутниковой связи Starlink, что вызвало заметную обеспокоенность среди российских военных и пропагандистских ресурсов. По сообщениям российских военкоров и телеграм-каналов, терминалы связи «отключаются практически по всему фронту».

В публикациях отмечается, что оккупанты вынуждены срочно искать альтернативные каналы связи, признавая уязвимость ранее широко используемой системы.

Некоторые авторы с иронией комментируют ситуацию, называя Starlink «хваленой американской связью», которая, по их словам, перестала работать в «критический момент».



Одновременно появляется информация о том, что ограничения на использование Starlink постепенно начинают реализовываться.



В связи с этим подчеркивается необходимость предварительной регистрации терминалов в «белых списках», иначе оборудование может быть поэтапно отключено, в том числе и у других пользователей в зоне боевых действий.

Российские телеграм-каналы также утверждают, что в ряде случаев проблема якобы устраняется «обычной перезагрузкой терминалов». Если такие уязвимости действительно существуют, отмечают источники, они, вероятно, будут устранены в ближайшее время.

Напомним, Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»