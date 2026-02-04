Зеленский ожидает обмен военнопленными и настаивает на реальных гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается важный шаг — обмен военнопленными. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув необходимость как можно скорее возвращать украинских защитников домой.



По словам главы государства, в течение дня состоялся доклад украинской делегации по итогам переговоров, которые проходили в трехстороннем формате. Также команда провела контакты с американской стороной.

О результатах встреч президенту доложили министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Зеленский отметил, что все участники были на связи и подробно проинформировали его о промежуточных итогах переговорного дня. Обсуждения планируется продолжить уже завтра.

Президент подчеркнул, что война должна быть завершена не формально, а реально. По его словам, именно Россия должна продемонстрировать готовность к окончанию войны, а международные партнеры — обеспечить это своими конкретными действиями.



Зеленский отдельно отметил важность реальных гарантий безопасности и ощутимого давления на агрессора. По его словам, ситуация должна развиваться так, чтобы украинские граждане чувствовали движение к миру и завершению войны, а не видели, как Россия использует переговоры в своих интересах и продолжает наносить удары.

Напомним, переговоры США, Украины и РФ продолжатся завтра.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»