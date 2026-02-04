В оккупированный Мелитополь и прилегающие районы завезли группу беженцев из разрушенных городов Донбасса — Андреевки, Покровска и Димитрова. Речь идет о людях, которые лишились жилья в результате боевых действий и многолетнего разрушения региона. Об этом пишет издание «Ріа Південь».



Оккупационная администрация во главе с Евгением Балицким подает их прибытие как акт «гуманитарной помощи». По данным издания «Ріа Південь», около 50 человек разместили на базах отдыха в Кирилловке.



Заезд состоялся 3 февраля 2026 года и сопровождался активной пропагандой: оккупационные власти пытаются выставить себя «спасителями», умалчивая о том, что именно они и их покровители сделали этих людей бездомными.



Формально беженцев привезли для «спасения от нечеловеческих условий», однако на практике реальной помощи им не предоставляют. Вместо системной поддержки, местных жителей просят собирать гуманитарную помощь через чаты, а волонтеры не справляются даже с базовыми потребностями переселенцев.



Людей из Донбасса расселили в Кирилловке — там до сих пор сохранилась инфраструктура, унаследованная от Украины. В то же время на оккупированной территории Донецкой области продолжается коммунальный коллапс, делающий ненормальной жизнь людей.



Балицкий заявляет о личном «контроле» процесса, однако за показной риторикой скрывается все та же реальность: люди, которых сначала лишили домов и нормальных условий жизни, теперь используются как инструмент пропаганды.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»