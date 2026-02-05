Из Донецкой области выехали 3640 жителей за неделю

Фото: Донецкая облгосадминистрация

На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области остаются около 187 тысяч мирных жителей. С начала объявленной в 2022 году эвакуации регион самостоятельно покинули или были вывезены более 1,3 миллиона человек.



Как сообщает Донецкая облгосадминистрация, в зоне активных боевых действий, охватывающей 21 территориальную громаду, продолжают проживать около 28 тысяч человек. Только за последнюю неделю из Донецкой области выехали 3640 жителей.



В настоящее время на подконтрольной территории области находятся около 12 тысяч несовершеннолетних. 108 из них остаются в зоне активных боевых действий — в Дружковке.



Всего в Дружковке и еще восьми населенных пунктах, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, проживают 413 несовершеннолетних. В Николаевской громаде находятся 236 детей, в Святогорской — 32, в селе Сергеевка Андреевской громады — 37 детей.



В течение первого месяца текущего года были вывезены 285 детей, из них 109 — за последнюю неделю. Из Дружковки эвакуированы 152 ребенка, из Николаевской громады — 110, из Сергеевки — 18, из Камышевахи Краматорской громады — 4, из Святогорска — один ребенок.



Ситуация в Дружковке продолжает ухудшаться. Лишь за последние семь дней город самостоятельно покинули или были эвакуированы 3200 жителей. При этом в прифронтовом населенном пункте все еще остаются около 14 300 человек.

Напомним, в результате вчерашнего российского обстрела городского рынка Дружковки погибли 7 мирных жителей, ранены — 15 человек.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»