Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли восемь человек, еще 21 – ранен

Раненый в результате обстрела Дружковки. Фото: полиция

За 4 февраля россияне убили восемь жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов семь человек погибли в городе Дружковка и один – в городе Лиман.



Еще 21 человек в области за сутки получил ранения: 17 – в Дружковке, один – в городе Краматорск, один – в городе Николаевка, один – в городе Доброполье и один – в селе Кондратовка.

Напомним, что российские войска из РСЗО «Смерч» кассетными снарядами ударили по рынку в Дружковке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко