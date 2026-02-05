Лях рассказал о ситуации с обустройством Славянска антидроновыми сетками и назвал главную проблему

Антидроновая сетка. Фото: 4-я тяжелая механизированная бригада ВСУ

В последнее время в Славянскую городскую военную администрацию поступают информационные запросы от СМИ и общественных организаций насчет обустройства антидроновыми сетками Славянска. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях.



По его словам, часто предлагают сами сетки.



«Еще чаще приводят в пример города в других областях, которые с таким обустройством уже пусть частично, но справились. Тема острая и волнует жителей и военных. Первое и главное: наличие самой сетки и материалов для ее обустройства – это не проблема. Сетка есть в достаточном количестве. Средства на дополнительные объемы, если они понадобятся, тоже есть. Кроме того, мы уже имеем опыт и понимаем, какие именно сетки лучше всего зарекомендовали себя в наших погодных условиях. Сетка есть. Не хватает людей, которые будут обустраивать дороги», – сказал Лях.



Начальник ГВА утверждает, что для того, чтобы закрыть хотя бы 60 километров внутренних городских дорог, нужно до 200 мужчин.



«Подчеркиваю: не женщин, а именно мужчин, пригодных к тяжелому физическому труду, и не менее 20 единиц спецтехники. Все коммунальщики, работающие в громаде, кроме своих прямых служебных обязанностей, постоянно выполняют дополнительные задания по ремонту критической инфраструктуры и жилья после вражеских «прилетов». А также задействованы в помощи соседним громадам, где не хватает ремонтных бригад. Такая же ситуация была и два месяца назад, и год назад. Проблема с нехваткой кадров возникла не вчера. Чем ближе к линии фронта, тем труднее найти работников, которые согласны оставаться, не прятаться, выходить на работу при любых обстоятельствах», – добавил он.



Однако, как заявил Лях, кадровая проблема решается именно сейчас на уровне государственной власти, областного, городского и военного руководства.



«Уверен, что мы с ней справимся в ближайшее время», – резюмировал руководитель администрации.

Напомним, что 4 февраля войска России обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погибли восемь человек, еще 21 – ранен.

