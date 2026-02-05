Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Один дрон ВСУ ликвидировал двух оккупантов одновременно
05 февраля 2026, 11:12

Один дрон ВСУ ликвидировал двух оккупантов одновременно

Российские военные пытались укрыться, накрывшись плащом. Российские военные пытались укрыться, накрывшись плащом.

Украинский беспилотник во время боевого вылета ликвидировал сразу двух российских военнослужащих, которые пытались замаскироваться на позициях. Видео с моментом удара опубликовал официальный YouTube-канал военного телевидения «Армия TV».

По словам операторов дрона, сначала они заметили одного оккупанта, который передвигался, накрывшись плащом, рассчитывая остаться незамеченным. По цели был нанесён точный удар ударным БпЛА.

Во время последующей доразведки с воздуха выяснилось, что под плащом скрывались не один, а двое российских военных.

«Их там было двое. Второй обхватил первого руками и ногами и буквально висел на нём», — рассказали украинские бойцы.



В целом, по данным Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки потери российской армии составили около 770 человек.

Напомним, украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Ликвидация захватчиков дроны ВСУ Маскировка ВС РФ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
все новости
12:43
Въезд в Европу для украинцев станет платным
12:42
Срок СНВ-III истек: ядерные ограничения между РФ и США прекращены
12:30
ВСУ ударили по базе дронов «Ахмат» и важным военным объектам РФ
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
12:08
В Краматорске ночью загорелась пятиэтажка: погиб мужчина
11:40
Украинские ракеты ударили по полигону Капустин Яр в Астраханской области
11:37
У войск РФ «катастрофа» со связью — Флеш
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
11:14
Лях рассказал о ситуации с обустройством Славянска антидроновыми сетками и назвал главную проблему
11:12
Один дрон ВСУ ликвидировал двух оккупантов одновременно
10:31
Армия РФ за сутки массированно атаковала Донетчину: в полиции показали последствия
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
09:59
Индия резко сократила импорт нефти из РФ: экономика падает
09:52
Армия РФ несколько раз атаковала Краматорск: повреждены дома и коммунальная техника, есть раненый
09:48
Партизаны «АТЕШ» провели диверсию на стратегических объектах в Санкт-Петербурге
09:29
Силы ПВО сбили над Украиной более 150 дронов
09:10
ВСУ продвинулись под Константиновкой и Гуляйполем – ISW
08:51
Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли восемь человек, еще 21 – ранен
все новости
ВИДЕО
Российские военные пытались укрыться, накрывшись плащом. Один дрон ВСУ ликвидировал двух оккупантов одновременно
05 февраля, 11:12
Агенты «АТЕШ» вывели из строя связь оккупантов в Санкт-Петербурге Партизаны «АТЕШ» провели диверсию на стратегических объектах в Санкт-Петербурге
05 февраля, 09:48
Фото: Нацполиция Украины Первые минуты после обстрела рынка в Дружковке попали на видео
04 февраля, 19:48
Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты внутренне перемещенным пенсионерам и на ВОТ Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты внутренне перемещенным пенсионерам и на ВОТ
04 февраля, 17:50
Зачистка территории промышленного объекта. Фото: 3-й полк ССО ВСУ. ССО уничтожили группу россиян на промышленном объекте под Покровском
04 февраля, 16:56
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
04 февраля, 14:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор