Один дрон ВСУ ликвидировал двух оккупантов одновременно

Российские военные пытались укрыться, накрывшись плащом.

Украинский беспилотник во время боевого вылета ликвидировал сразу двух российских военнослужащих, которые пытались замаскироваться на позициях. Видео с моментом удара опубликовал официальный YouTube-канал военного телевидения «Армия TV».



По словам операторов дрона, сначала они заметили одного оккупанта, который передвигался, накрывшись плащом, рассчитывая остаться незамеченным. По цели был нанесён точный удар ударным БпЛА.



Во время последующей доразведки с воздуха выяснилось, что под плащом скрывались не один, а двое российских военных.



«Их там было двое. Второй обхватил первого руками и ногами и буквально висел на нём», — рассказали украинские бойцы.







В целом, по данным Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки потери российской армии составили около 770 человек.

Напомним, украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»