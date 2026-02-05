Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира

Россия рассматривает признание Донбасса российским со стороны всех стран как принципиальный элемент «большого договора». Для Москвы этот пункт является ключевым индикатором прогресса в рамках возможного урегулирования.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на западный источник, близкий к переговорам, проходящими в Абу-Даби. По словам собеседника, на текущих трехсторонних консультациях с участием России, Украины и США основное внимание уделяется экономическим параметрам, территориальному блоку и механизму прекращения огня.

«Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — уточнил источник.



Нынешняя встреча стала вторым раундом консультаций в столице ОАЭ. Переговоры продолжаются на фоне попыток согласовать базовые подходы по ключевым направлениям, при этом территориальный вопрос остается одним из наиболее чувствительных пунктов повестки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается обмен военнопленными и подчеркнул необходимость как можно скорее возвращать украинских защитников домой.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»