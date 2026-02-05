У войск РФ «катастрофа» со связью — Флеш

В российских войсках на фронте сложилась не просто сложная ситуация, а настоящая катастрофа с управлением войсками. На многих участках боевые действия остановлены из-за потери связи. Об этом сообщил эксперт по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, система управления в подразделениях ВС РФ фактически вышла из строя, что привело к нарушению координации между подразделениями.







«По нашим войскам выяснили, что проблемы были у тех, кто не оперативно подал списки на частные Starlink. Процесс обработки продолжается», — отметил эксперт.



В то же время в российских подразделениях на фронте сообщают о массовом отключении терминалов Starlink.

По данным украинских специалистов, Россия активно использовала эти системы для управления боем, включая установку терминалов даже на танки для корректировки огня в режиме реального времени.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины призвало командиров всех уровней срочно провести верификацию терминалов Starlink, чтобы обеспечить стабильную и непрерывную связь в Силах обороны.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»