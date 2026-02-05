Украинские ракеты ударили по полигону Капустин Яр в Астраханской области

ВСУ поразили инфраструктуру полигона «Капустин Яр» в Астраханской области России. Фото: Рауль Упоров

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие в январе 2026 года несколько раз наносили удары по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона «Капустин Яр» в Астраханской области России.



В ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием ракет украинского производства «Фламинго».



«На территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории», — говорится в сообщении.



Капустин Яр — это ракетный полигон в северо-восточной части Астраханской области. Официальное название — 4-й государственный центральный полигон Российской Федерации; условная — военная часть 15644. На ее территории дислоцируются еще более десятка разных подразделений. Полигон в Советском Союзе использовался для испытаний ракетного вооружения, первых советских баллистических и зенитных ракет. Именно с этого полигона РФ запускает ракеты по Украине.



Ранее мы писали, что под ударами украинских защитников оказались ремонтная база, пункты управления БпЛА и другие военные объекты противника на временно оккупированной части Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

