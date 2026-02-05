В Краматорске ночью загорелась пятиэтажка: погиб мужчина

4 февраля в 22:54 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в городе Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили в одной из комнат тело мужчины 1965 года рождения.



Спасатели потушили пожар в 23:37. Причины и обстоятельства его возникновения устанавливают специалисты.

Напомним, что российский беспилотник ударил по рынку в Краматорске, в результате чего спасатели всю ночь тушили масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко