Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки

Украинские военнослужащие нанесли удар по логистическому хабу российских оккупантов в районе временно оккупированной Макеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, на оккупированной Запорожской области Силы обороны ударили по сосредоточению живой силы россиян на полигоне «Приморский Пасад», который расположен в селе Приморский Пасад Мелитопольского района.



Также на Южно-Слобожанском направлении украинские военные поразили российскую реактивную систему залпового огня калибра 300 мм 9К515 «Торнадо-С». К слову, эта РСЗО разработана как легкая и универсальная версия системы «Смерч» и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км.



Ранее мы писали, что под ударами украинских защитников оказались ремонтная база, пункты управления БпЛА и другие военные объекты противника на временно оккупированной части Украины.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

