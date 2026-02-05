ВСУ ударили по базе дронов «Ахмат» и важным военным объектам РФ

В среду, 4 февраля, украинские военнослужащие нанесли удар по пункту управления БПЛА подразделения из состава специального полка «Ахмат» в районе населенном пункте Кучеров Курской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, пункт был поражен.



Кроме того, на территории Брянской области, в районе села Кистер, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в Генштабе сообщили о поражении радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-400. Удар произошел 4 февраля в районе села Красное Белгородской области РФ.



Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 28 января нанесли удар по нефтебазе «Холольская» в Хохольском районе Воронежской области.

