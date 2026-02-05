Въезд в Европу для украинцев станет платным

С конца 2026 года для граждан стран с безвизовым режимом, включая Украину, начнет действовать новая система въезда в Европу — ETIAS. Пересечение границы станет платным.

Как сообщается на официальном сайте ETIAS, для поездки в страны ЕС потребуется заранее оформить электронное разрешение на въезд. Оно будет обязательным для всех граждан безвизовых стран без исключения.



Стоимость оформления разрешения составит 20 евро. При этом подать одну заявку на семью или группу путешественников невозможно — каждый человек должен заполнять анкету и оплачивать сбор отдельно.



Разрешение ETIAS будет действовать в течение трех лет либо до окончания срока действия заграничного паспорта. Документ позволит многократно въезжать в 30 европейских стран, включая государства Шенгенской зоны, а также Кипр, Болгарию и Румынию.



Оплата производится исключительно в онлайн-формате — с помощью банковской карты через официальный сайт ETIAS.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»