05 февраля 2026, 12:42

Сегодня истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). По данным ASTRA, это было последнее соглашение, которое регулировало ядерные арсеналы двух стран.

С 1972 года, когда был заключен первый договор ОСВ-I, Москва и Вашингтон неизменно поддерживали договоренности по ограничению стратегических вооружений. Теперь, впервые за более чем 50 лет, между странами отсутствует как соглашение, так и переговоры по разоружению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил на ежедневном брифинге, что после окончания действия договора Россия будет руководствоваться национальными интересами, при этом сохраняется ответственный подход к вопросам стратегических вооружений.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ готова продолжать в течение года соблюдение ограничений по ДСНВ, если США ответят взаимностью.

Напомним, украинская разведка обнародовала количество ракет «Орешник» в России. Кроме того, украинские войска нанесли удар по полигону Капустин Яр в Астраханской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
