Срок СНВ-III истек: ядерные ограничения между РФ и США прекращены

Сегодня истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). По данным ASTRA, это было последнее соглашение, которое регулировало ядерные арсеналы двух стран.



С 1972 года, когда был заключен первый договор ОСВ-I, Москва и Вашингтон неизменно поддерживали договоренности по ограничению стратегических вооружений. Теперь, впервые за более чем 50 лет, между странами отсутствует как соглашение, так и переговоры по разоружению.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил на ежедневном брифинге, что после окончания действия договора Россия будет руководствоваться национальными интересами, при этом сохраняется ответственный подход к вопросам стратегических вооружений.



Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ готова продолжать в течение года соблюдение ограничений по ДСНВ, если США ответят взаимностью.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»