В российских Telegram-каналах начали появляться сообщения о полном хаосе на передовой из-за отсутствия устойчивой связи. По данным Z-каналов, нехватка координации уже приводит к серьёзным потерям — и не только от действий Сил обороны Украины. Об этом сообщают «Новости Донбасса».



На Запорожском направлении из-за разрыва коммуникаций произошёл типичный случай «дружественного огня». Подразделения, не имея сведений друг о друге, открыли огонь по собственным силам.



В результате штурмовая группа российских оккупантов численностью 12 человек была полностью уничтожена своими же. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки общие потери личного состава российских войск составили 720 человек.

Ранее сообщалось, что в российских войсках на фронте сложилась не просто сложная ситуация, а настоящая катастрофа с управлением войсками.