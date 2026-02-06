В Херсоне российский дрон атаковал пассажирский автобус

Последствия атаки дрона.

Около 11:00 в Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия. Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация.



«Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Пострадал 39-летний водитель маршрутки — он получил минно-взрывную травму. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь», — отметили в Херсонской МВА.

