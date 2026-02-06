В Дружковке закрыли рынок «Гавриловский»

С 6 февраля в Дружковке комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временной приостановке работы рынка «Гавриловский». Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



«Субъектам предпринимательской деятельности, работающим на территории данного рынка, рекомендовано временно прекратить хозяйственную деятельность на территории рынка «Гавриловский» до стабилизации ситуации безопасности, исключения общества из перечня территорий активных боевых действий или до принятия отдельного решения комиссии», — говорится в сообщении.



Решение является вынужденным и принято после того, как российские военные атаковали рынок 4 февраля. В результате удара погибли семь человек, 17 — получили ранения.



Ранее мы писали, что российские войска кассетными снарядами обстреляли город Дружковка. Обстрел произошел около 12:00, когда на рынке было людно. По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате атаки повреждены торговые павильоны и автомобиль. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, переломы и другие ранения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

