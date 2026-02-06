В Дружковке работает супермаркет и больницы, армия РФ находится в десяти километрах от города

В сюжете рассказали о ситуации в Дружковке. Фото: скриншот с видео

В Дружковке под взрывы здесь разгружают хлеб, работают врачи и соцслужбы, а город локально питают генераторы. Ежедневные обстрелы и дроны — реальность прифронтовой громады.



Транспорт не работает, свет и тепло — с перебоями. Многие семьи эвакуировались, но те, кто остался, продолжают держать город: доставляют еду, оформляют выплаты, помогают пенсионерам. Пункты несокрушимости стали ключевыми точками выживания.



Чем живет прифронтовая Дружковка — в сюжете «Новостей Донбасса».





Ранее мы писали, что с 6 февраля в Дружковке комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временной приостановке работы рынка «Гавриловский».

