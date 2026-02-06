Отключение света во всех регионах: «Укрэнерго» предупредило о графиках на 7 февраля

В субботу, 7 февраля, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать во всех областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В течение дня для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных — графики ограничения мощности.



Ограничения продолжают действовать в результате массированных комбинированных ударов РФ по энергетическим объектам Украины.



В ведомстве призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.



Ранее мы писали, что в Днепровском и Дарницком районах Киева для части жителей, оставшихся без отопления после последнего ракетного удара, введён специальный режим электроснабжения.

