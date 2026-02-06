Вечером россияне ударили по Краматорску

Российские войска вечером в пятницу, 6 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В 17:10 ударный БПЛА попал в дорожное покрытие в одном из спальных районов города», — говорится в сообщении.



Кроме того, в администрации заявили, что ночью армия РФ атаковала рынок с помощью ударных БПЛА «Молния-2». Обошлось без пострадавших, повреждены два объекта торговли.



Ранее мы писали, что беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

