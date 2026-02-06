Оккупанты обстреляли Доброполье и Ореховатку Донетчины, есть жертва и раненый

Оккупационная армия РФ 6 февраля нанесла удар по городу Доброполье и селу Ореховатка Донецкой области. В результате атак есть жертва и пострадавший. Об этом сообщила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



По ее словам, россияне обстреляли населенные пункты с помощью FPV-дронов. В результате погиб мужчина и еще один — раненый.



«Утром 6 февраля российская армия нанесла удар по Доброполью, в результате чего погиб 70-летний пенсионер. Уже в 12:00 российские войска атаковали село Ореховатка. Осколочные ранения и контузию получил 66-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии», — уточнили спикер прокуратуры.



Ранее мы писали, что беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

