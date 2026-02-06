Зеленский заявил о кадровых изменениях в Воздушных силах

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в руководстве подразделений Воздушных сил ВСУ в некоторых областях. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.



«Воздушные силы Вооруженных сил. Будут там кадровые изменения, в части областей, в подразделениях – то, что касается защиты от российских «шахедов», — заявил он.



По словам Зеленского, компонент малой ПВО – именно противодействия ударным дронам – должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть. На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать и значительно поработать.



Зеленский уточнил, что министр обороны Украины занимается этой тематикой, командующий Воздушными силами получил дополнительные поручения, и есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать.



Ранее мы писали, что 5 февраля противовоздушной обороне удалось сбить 156 беспилотников.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

