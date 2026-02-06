Дело Нели Штепы. Известно, когда состоится судебное заседание

В Полтаве 26 февраля состоится судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Супрун (Штепы), которая обвиняется в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, передает «Суспільне. Донбас».



В прошлом году заявили о приостановлении судебного разбирательства в связи с длительной тяжелой болезнью обвиняемой. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза Штепы, которая должна определить, позволяет ли состояние здоровья обвиняемой непосредственно принимать ей участие в судебных заседаниях, а также присутствовать дистанционно с использованием средств видеосвязи.



Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.



Ранее мы писали, что бывшая мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, обвиняемая в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины, уже почти два года не появляется на судебных заседаниях.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях