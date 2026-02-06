Волонтеры попали под российский обстрел на Херсонщине: есть жертва

Российская армия 6 февраля атаковали дронами эвакуационный автомобиль. Под удар попали волонтеры, их транспорт сгорел. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.



По его словам, с 4 февраля волонтеры вместе с местными жителями не могли уехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА.



«Только сегодня (6 февраля) благодаря колоссальным усилиям наших военных их удалось спасти. В более безопасную общину эвакуировали волонтеров и четырех жителей, трое из них ранены. Все они находятся под наблюдением врачей», — отметил он.



Прокудин уточнил, что в результате попадания дрона погиб мужчина 1982 года рождения.



Ранее мы писали, что около 11:00 в Днепровском районе Херсона российский беспилотник сбросил взрывчатку на пассажирский автобус коммунального предприятия.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

