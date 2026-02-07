Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска РФ ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
07 февраля 2026, 09:39

Войска РФ ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Войска РФ ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Россия ночью нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, особенно на западе страны. Будут значительные перебои с электричеством. Об этом сегодня утром сообщили в Укрэнерго.

Мониторинговые каналы отмечают, что удары были нанесены, по крайней мере, по:

  • подстанции 750 кВ «Киевская» — это одна из важнейших подстанций, соединяющая Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными регионами Украины (Киевский энергоузел);
  • подстанции 750 кВ «Западноукраинская» — большая подстанция, обеспечивающая выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой;
  • Бурштынской ТЭС — обеспечивает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей
  • Добротворской ТЭС – значительно покрывает Львовскую область, может обеспечивать Волынь и Ровно через западный узел;
  • Трипольской ТЭЦ – покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

В большинстве областей уже введены аварийные отключения. Графики не работают, отмечают в Укрэнерго.

