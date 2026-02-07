Войска РФ ночью нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины

Россия ночью нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, особенно на западе страны. Будут значительные перебои с электричеством. Об этом сегодня утром сообщили в Укрэнерго.

Мониторинговые каналы отмечают, что удары были нанесены, по крайней мере, по:

подстанции 750 кВ «Киевская» — это одна из важнейших подстанций, соединяющая Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными регионами Украины (Киевский энергоузел);

подстанции 750 кВ «Западноукраинская» — большая подстанция, обеспечивающая выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой;

Бурштынской ТЭС — обеспечивает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей

Добротворской ТЭС – значительно покрывает Львовскую область, может обеспечивать Волынь и Ровно через западный узел;

Трипольской ТЭЦ – покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.

В большинстве областей уже введены аварийные отключения. Графики не работают, отмечают в Укрэнерго.