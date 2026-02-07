Вчера из-за обстрелов россиян в Донецкой области погибли два человека

За 6 февраля россияне убили двух жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб в Алексеево-Дружковке, еще один – в городе Доброполье.

Еще три человек в области за сутки получили ранения: в Алексеево-Дружковке, в Николаевке и в Ореховатке.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером в пятницу, 6 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала.