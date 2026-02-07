Ремонт общежития в Кропивницком для переселенцев из Мариуполя снова выставили на тендер

Иллюстративное фото

В Кропивницком Кировоградской области планируют провести текущий ремонт общежития № 1 Центральноукраинского национального технического университета, которое после обновления будет использоваться для временного проживания внутренне перемещенных и эвакуированных лиц из Мариуполя.



Заказчиком работ в 2026 году выступило Управление капитального строительства Мариупольского городского совета. Ожидаемая стоимость ремонта составляет более 38 миллионов гривен, источник финансирования: местный бюджет.

Речь идет о блочном общежитии на территории университета, рассчитанном почти на пятьсот мест. Комнаты предназначены для проживания двух-трех человек. В каждом блоке предусмотрены общая кухня, санузел и зоны для самоподготовки.

Согласно дефектному акту, запланирован широкий комплекс работ. Ремонт охватит подвальные помещения, первый, третий, четвертый и пятый этажи, а также фасады, входные группы, лестничные марши, цоколь и козырьки. Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории: устройство пандусов, площадок, отмостки и тротуарных покрытий, а также вывоз строительного мусора.



Также указано оснащение здания элементами системы пожарной безопасности. В общежитии планируют установить тепловые и ручные пожарные извещатели, а также оборудование для оповещения и управления в случае чрезвычайных ситуаций.



В ходе ремонта будут использоваться бетонные и цементные смеси, щебень и песок, металлические конструкции и арматура, фасадные и интерьерные краски, грунтовки и шпаклевки, керамическая и тротуарная плитка, тепло- и гидроизоляционные материалы, а также дверные и ограждающие конструкции.



Крайний срок подачи тендерных предложений назначен на 10 февраля. При этом это уже не первый тендер на ремонт здания. В феврале 2025 года Управление капитального строительства Мариупольского городского совета объявляло аналогичный тендер на сумму более 55 миллионов гривен.

Тогда в ходе финансового мониторинга были выявлены нарушения в сфере публичных закупок, после чего ведомство опубликовало приказ «о принятии мер по результатам мониторинга закупки» для их устранения.

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, что крупнейшие закупки в Донецкой области связаны со строительством жилья для мариупольцев.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»