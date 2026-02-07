Ночью Краматорск и Кондратьевка подверглись обстрелам: ранена женщина

Последствия российского обстрела в Краматорске Донецкой области ночью 7 февраля. Фото: ГВА

Сегодня ночью, 7 февраля, российские войска обстреляли город Краматорск Донецкой области.

По сообщению начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, в 03:40 российские войска нанесли три авиаудара по частному сектору.

В результате обстрелов ранена женщина 1956 года рождения.

«Устанавливаем окончательные последствия ночного террора», — написал Гончаренко в соцсети.

Кроме того, как сообщают «Новости Краматорского района», около 02:00 был зафиксирован удар по территории учебного заведения в поселке Кондратьевка Дружковской городской громады.

Здание повреждено, пострадавших нет, говорится в сообщении.

Напомним, российские войска вечером в пятницу, 6 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала.