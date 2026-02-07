Ночью Краматорск и Кондратьевка подверглись обстрелам: ранена женщина

Сегодня ночью, 7 февраля, российские войска обстреляли город Краматорск Донецкой области.
По сообщению начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, в 03:40 российские войска нанесли три авиаудара по частному сектору.
В результате обстрелов ранена женщина 1956 года рождения.
«Устанавливаем окончательные последствия ночного террора», — написал Гончаренко в соцсети.
Кроме того, как сообщают «Новости Краматорского района», около 02:00 был зафиксирован удар по территории учебного заведения в поселке Кондратьевка Дружковской городской громады.
Здание повреждено, пострадавших нет, говорится в сообщении.
Напомним, российские войска вечером в пятницу, 6 февраля, обстреляли Краматорск Донецкой области. Информация о пострадавших не поступала.
