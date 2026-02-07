В Барвенково на Харьковщине российский дрон попал в поезд

Иллюстративное фото

На Харьковщине зафиксирована атака на железной дороге. В Изюмском районе российские дрон атаковал локомотив поезда. Об этом сообщила Изюмская РВА.

Как рассказали в райадминистрации, в городе Барвенково Барвенковской городской территориальной громады зафиксировано попадание БпЛА в локомотив. Также повреждены электролинии и железнодорожные пути.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают все необходимые экстренные службы, сообщили в РВА.

Напомним, 27 января российская армия тремя дронами-камикадзе «Шахед» ударила по пассажирскому поезду «Барвенково — Львов — Чоп» в Харьковской области. Беспилотники попали перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором возник пожар. В результате атаки погибли пять человек.