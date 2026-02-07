Замначальника ГРУ Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения, сообщают о задержании подозреваемых

Первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Фото: российские СМИ

Замначальника российского ГРУ Владимир Алексеев, в которого стреляли накануне, пришел в сознание, подозреваемый в покушении задержан. Об этом сообщил российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

При этом сообщение в телеграм-канале было отредактировано. Изначально РЕН ТВ сообщил, что «к задержанию подключены международные спецслужбы», а «подозреваемого везут из Дубая, куда ранее они улетели, чтобы скрыться».

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию, пишет, что подозреваемого уже доставили на допрос, а 8 февраля ему должны избрать меру пресечения.

Напомним, 6 февраля сообщалось, что в Москве на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе было совершено покушение на замначальника ГРУ (ГУ Генштаба ВС РФ), генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. ASTRA связалась с жильцами жилого комплекса, они рассказали, что «реанимация не уезжала минут 15 точно, колдовали там над человеком», а в доме не работали камеры видеонаблюдения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал покушение на генерала ГРУ Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры.

Позже «Коммерсантъ» сообщил о задержании двоих человек, подозреваемых в покушении.