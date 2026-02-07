Россияне сегодня утром обстреляли Краматорск из РСЗО

Утром Краматорск подвергся российскому обстрелу. Иллюстративное фото

Сегодня утром Краматорск Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российских военных. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в 10:10, с применением РСЗО «Смерч», российские войска нанесли удар по больничному городку.

В результате обстрела ранен мужчина 1979 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь.

«Масштабы повреждений устанавливаются», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью, 7 февраля, российские войска обстреляли город Краматорск Донецкой области. По сообщению начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, в 03:40 российские войска нанесли три авиаудара по частному сектору. В результате обстрелов ранена женщина 1956 года рождения.