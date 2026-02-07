Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны СБУ атаковали завод в Тверской области РФ — СМИ
07 февраля 2026, 15:37

Дроны СБУ атаковали завод в Тверской области РФ — СМИ

Удар по Редкинскому опытному заводу в Тверской области России нанесли военные Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины, сообщили hromadske и «Суспільне» со ссылкой на свои источники в СБУ. 

По словам собеседников украинских изданий, предприятие производит компоненты топлива для российских ракет Х-55 и Х-101, а также добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

Ранее местные власти подтвердили атаку на Редкинский опытный завод (РОЗ) в Тверской области. При этом впоследствии пост со страницы Администрации Конаковского округа в ВК был удален.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев заявил о «ликвидации открытого горения». По его словам, пострадавших нет, а производство предприятия не пострадало.

Утром 7 февраля издание ASTRA с помощью OSINT-анализа кадров момента атаки в Тверской области установила, что атакован Редкинский опытный завод, который в том числе производит продукцию для авиационной и космической промышленности. АО «Редкинский опытный завод» числится в списке оборонных предприятий центра «Досье».

Врио губернатора региона подтвердил атаку на «одно из предприятий Конаковского округа», но не уточнял его названия.

