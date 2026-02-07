Украинские военные нанесли удары по важным объектам и сосредоточению живой силы россиян — Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины 6 и в ночь на 7 февраля нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что, по предварительной информации, поражена нефтебаза Балашово в Саратовской области РФ. Результаты уточняются.

На оккупированной части Запорожской области поражен пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Ровнополье и сосредоточение живой силы агрессора в районе Дорожнянки.

В районе населенного пункта Ялта на оккупированной части Донецкой области поражено расположение ремонтного подразделения российских войск.

Вчера на оккупированной части Донецкой области в районе Николаевки поражен пункт управления БПЛА и реактивная система залпового огня в районе Полтавки.

В районе Дроновки Белгородской области РФ зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника, сообщил Генштаб.