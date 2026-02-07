США предлагают закончить войну к лету — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Соединенные Штаты Америки предложили завершить войну России против Украины до начала лета, так как позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в субботу, 7 февраля.

По словам главы государства, американцы «предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику». В то же время внутренние вопросы в США станут еще более актуальными для американских переговорщиков.

По мнению президента, для Украины желательно, чтобы США не выходили из переговоров, и россиянам также нужно сегодня, чтобы американцы оставались.

«Что касается американцев, то у них наверняка просто будет другой приоритет – Конгресс. И мы понимаем с вами, что всё своё время они будут отдавать именно внутренним процессам – выборам, изменению настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее», — пояснил Зеленский.

Именно поэтому американцы хотят завершения войны до июня и будут делать все для этого, убежден он.

«В принципе, мы давно предлагали американской стороне иметь действительно четкий Sequence Plan. Чтобы все понимали, на что идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не растягивалась, потому что мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность», – сказал Зеленский.

У президента также спросили, возможно ли подписание гарантий безопасности с США, если война завершится до июня.

«Американская сторона говорила, что одна из возможностей, чтобы все соглашения подписывались примерно в одно время. Я не говорю, что это прямо в один момент, но они говорят об одном времени», – ответил он.

Ранее сообщалось, что делегации России, Украины и США провели в Абу-Даби широкие обсуждения нерешенных вопросов, в частности методов введения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.