За сутки в Донецкой области погибли двое мирных жителей, еще трое ранены

За 7 февраля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое мирных жителей. Оба человека были убиты в селе Кондратовка, говорится в утренней сводке Донецкой областной военной администрации.



Еще три человека получили ранения в течение суток. По данным ОВА, двое пострадавших зафиксированы в Краматорске, еще один мирный житель получил ранения в Алексеево-Дружковке.



С начала полномасштабного вторжения России общее число погибших мирных жителей Донецкой области достигло 4012 человек, еще 8864 человека были ранены.

В Донецкой ОВА уточняют, что общая статистика жертв приводится без учета временно оккупированных Мариуполя и Волновахи, где установить точное количество погибших на данный момент невозможно.

Напомним, вчера утром Краматорск Донецкой области подвергся обстрелу со стороны российских военных. Удар был нанесен по больничному городку.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»