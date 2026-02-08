Краматорск на рассвете 8 февраля подвергся ракетному удару

Последствия удара по Краматорску

На рассвете 8 февраля Краматорск подвергся обстрелу со стороны российских войск. Как сообщает Краматорский городской совет, около 05:00 удар был нанесен по одному из спальных районов города.



По словам местных жителей и подписчиков, эпицентр взрыва пришелся во двор жилого дома по адресу Парковая, 93. В результате атаки, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести.



Сообщается о повреждении как минимум семи многоэтажных жилых домов. На месте работают все профильные службы, продолжается обследование территории и уточнение масштабов разрушений.



«Устанавливаем окончательные последствия террора, работают все соответствующие службы», — говорится в официальном сообщении городского совета.

Напомним, вчера утром Краматорск подвергся обстрелу со стороны российских военных. Удар был нанесен по больничному городку.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»