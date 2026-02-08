Россия обстреляла Запорожье КАБами, FPV-дронами и артиллерией

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
08 февраля 2026, 09:47

Последствия удара по Запорожскому району. Фото: ЗОВА Последствия удара по Запорожскому району. Фото: ЗОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 577 ударов по 30 населенным пунктам Запорожской области, применяя авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

По данным Запорожской ОВА, наиболее разрушительные удары были нанесены управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате авиационной атаки по селу Желтая Круча в Запорожском районе погибла 62-летняя женщина.

Еще две женщины — 62 и 65 лет — получили ранения. Всего зафиксировано 24 авиаудара, которые пришлись по Желтым Кручам, Юрковке, Зализничному, Долинке, Чаривному, Гуляйпольскому, Новосолошиному, Любицкому, Барвиновке, Воздвижевке, Широкому и Верхней Терсе.

За сутки зафиксировано 297 ударов БпЛА различных типов, преимущественно FPV-дронов. Под ударами находились Вольнянск, Новониколаевка, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Дорожнянка, Варваровка, Зеленое, Солодкое и Доброполье.

Артиллерия применялась наиболее массово — зафиксировано 253 артиллерийских удара. Под огнем находились Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное, Белогорье, Дорожнянка, Варваровка, Зеленое, Солодкое и Доброполье. В Пологовском районе в результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей.

Напомним, Краматорск на рассвете 8 февраля подвергся ракетному удару.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Запорожье Гуляйполе Степногорск Воздвижевка Желтые Кручи
Жертвы артиллерия ракетные удары российские обстрелы
