ФСБ заявила о задержании подозреваемых в покушении на генерала Алексеева

ФСБ России сообщила о задержании предполагаемых участников покушения на генерала Алексеева. Об этом, ссылаясь на заявление ведомства, сообщают росСМИ.



По данным спецслужбы, в Москве был задержан гражданин РФ Виктор Васин 1959 года рождения. Следствие считает его причастным к подготовке нападения. Также установлено местонахождение его возможной сообщницы — Зинаиды Серебрицкой 1971 года рождения. Как утверждают в ФСБ, женщина выехала на территорию Украины.



Кроме того, в сообщении ведомства говорится о задержании в Дубае Любомира Корбы 1960 года рождения. Российская сторона называет его непосредственным исполнителем покушения.



По информации ФСБ, Корба был передан России при содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Иные детали расследования, а также процессуальный статус задержанных в сообщении не уточняются.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что «к задержанию подключены международные спецслужбы», а «подозреваемого везут из Дубая, куда ранее они улетели, чтобы скрыться».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»