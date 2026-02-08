Армия РФ нанесла 1 139 ударов КАБами и «Смерчами» за сутки по Донецкой области

Последствия ударов по Донетчине. Фото: Нацполиция Украины

Российские войска за минувшие сутки убили трех мирных жителей Донецкой области, еще не менее пяти человек получили ранения. Об этом сообщили правоохранители.



По данным полиции, 7 февраля было зафиксировано 1 139 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору области. Под огнем оказались пять населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Краматорск, поселок Шабельковка и село Кондратовка.



В результате атак поврежден 31 объект гражданской инфраструктуры, из них 25 — жилые дома. В селе Кондратовка два человека погибли вследствие попадания авиационной бомбы «КАБ-250».



По Краматорску российские войска нанесли удары тремя бомбами «КАБ-250», а также из реактивной системы залпового огня «Смерч». В городе были ранены двое мирных жителей, повреждены 24 частных дома, больница и котельная.



Утром, 8 февраля, около 5:00, оккупационные силы вновь атаковали Краматорск. По предварительной информации, один человек погиб, двое получили ранения.



Повреждены как минимум семь многоквартирных домов.

Кроме того, ночью под обстрел попала Алексеево-Дружковка. Там ранен один человек, поврежден частный жилой дом.

Последствия ударов по Краматорску. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, Краматорск на рассвете 8 февраля подвергся ракетному удару.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»