В результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты

Стали известны подробности российского авиаудара по Краматорску Донецкой области. В результате атаки возникли пожары сразу на двух локациях. В девятиэтажном жилом доме огонь охватил квартиры на третьем этаже, также загорелись легковые автомобили, находившиеся во дворе.



По официальной информации, в результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения. Сотрудники ГСЧС работали в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов, однако сумели ликвидировать возгорания на общей площади около 250 квадратных метров.



Кроме тушения пожаров, спасатели оказывали помощь жителям дома: им пришлось вскрывать входные двери в квартиры, которые были деформированы взрывной волной и осколками.



Среди пострадавших в Краматорске — представители украинских СМИ. Ранения получила съемочная группа телеканала «Интер». Об этом сообщила корреспондентка «Спецкора», «ТСН» Юлия Кириенко. По ее словам, осколки стекла попали в руку военного корреспондента «Подробностей» Игоря Левенка.



Также сообщается, что в Дружковке спасатели привлекались к ликвидации пожара в жилом доме, возникшего вследствие вражеской атаки. Однако из-за угрозы повторного обстрела работы пришлось прекратить, после чего подразделения вернулись к месту дислокации.

Напомним, армия РФ нанесла 1 139 ударов КАБами и «Смерчами» за сутки по Донецкой области.



