Барвенково и участок «Лозовая—Краматорск» остаются зоной повышенной опасности
08 февраля 2026, 14:15

Барвенково и участок «Лозовая—Краматорск» остаются зоной повышенной опасности

Разрушенный локомотив в Барвенково Харьковской области Разрушенный локомотив в Барвенково Харьковской области

«Укрзалізниця» обнародовала оперативную информацию о движении поездов в отдельных регионах по состоянию на 8 февраля.

Сумская и Черниговская области

В ночь на 8 февраля противник вновь атаковал железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В результате этого пригородное и региональное железнодорожное сообщение в Черниговской и Сумской областях временно изменено. В частности, сегодня отменены рейсы между Сновском и Бахмачем.

Кроме того, из-за обесточивания в регионе были зафиксированы задержки поездов №66 «Киев—Сумы» и №114 «Ужгород—Харьков». В «Укрзалізниці» сообщили, что оба состава уже практически полностью наверстали отставание от графика.

Харьковская область

Участок железной дороги «Лозовая—Барвенково—Краматорск» по-прежнему относится к зонам повышенного риска. Данный отрезок признан опасным, поэтому движение поездов здесь ограничено и частично осуществляется с использованием автобусных объездных маршрутов.

Запорожье

В Запорожском регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от обстановки возможны как поездки по железной дороге, так и организация автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, в городе Барвенково Харьковской области зафиксировано попадание БпЛА в локомотив. Также повреждены электролинии и железнодорожные пути.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

