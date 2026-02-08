Российский БПЛА «КУБ-10» рухнул во дворе в Славянске

8 февраля в Славянске во дворе одного из жилых домов упал российский ударный беспилотник «КУБ-10», при этом боеприпас не сдетонировал. Информация о пострадавших не поступала.

Город продолжает находиться под постоянной угрозой из-за близости к линии фронта. В этом районе фиксируется активное применение российских ударных БПЛА, в том числе дронов типа «Герань-2» и FPV-аппаратов, которые используются для атак по прифронтовым населенным пунктам.



Беспилотник «КУБ-10Э» выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем, что снижает его акустическую и тепловую заметность. Это затрудняет обнаружение аппарата средствами радиолокационного и инфракрасного контроля.



Наведение дрона осуществляется по заранее заданным координатам с использованием данных глобальной навигационной спутниковой системы. Запуск «КУБ-10Э» производится с катапульты.



Его крейсерская скорость составляет около 100 км/ч, а диапазон рабочих высот — от 100 до 2500 метров, что позволяет использовать беспилотник для точечных ударов на значительном удалении от линии пуска.

Напомним, в результате утреннего удара по Краматорску ранены журналисты.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»