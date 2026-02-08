Радиоперехват под Покровском: российские военные признались в расстреле гражданских

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало радиоперехват, который подтверждает очередное военное преступление, совершенное российскими оккупационными войсками.



Согласно перехваченному разговору, в окрестностях Покровска двое военнослужащих армии государства-агрессора расстреляли местных мирных жителей, после чего самовольно покинули свои боевые позиции. Эту информацию в разговоре подтверждает офицер 30-й отдельной мотострелковой бригады 3-й армии РФ.



В аудиозаписи российский военный прямо говорит о совершенном преступлении и предупреждает сослуживцев о бегстве виновных: «Смотри, там два “карандашика”, два “карандашика”, могут к вам в район прийти, эти п..расы мирных людей расстреляли и съе..лись».



Кроме того, в перехвате звучит приказ о задержании причастных к расстрелу военнослужащих. Офицер требует немедленно их связать при обнаружении: «Поэтому если их увидите, там всех задерживайте, как только они вам попадутся, их связать».



В ГУР МО Украины подчеркивают, что систематические убийства гражданского населения, а также внесудебные расправы над собственными военнослужащими в российской армии в очередной раз свидетельствуют: военные преступления являются осознанной и целенаправленной политикой государства-агрессора.



Украинская разведка напоминает, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа, неизбежно последует справедливое возмездие.

Напомним, позавчера из-за обстрелов россиян в Донецкой области погибли два человека.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»