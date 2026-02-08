Армия РФ продвинулась в Донецкой области в районах Ямполя и Степановки

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Аналитики обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав продвижение российских войск в Донецкой области.



Согласно данным проекта, подразделения армии РФ продвинулись в районах населенных пунктов Ямполь, Бондарное и Степановка. Обновления основаны на анализе открытых источников, включая геолокацию видеоматериалов и спутниковые снимки.



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ямполя, Бондарного и Степановки», — сообщили аналитики DeepState.

Проект DeepState регулярно публикует обновления карты боевых действий, которые используются для мониторинга изменений на фронте и оценки текущей оперативной обстановки.

Скриншот: DeepState

Напомним, ВСУ поразили склады и пункты управления ВС РФ в Новоэкономическом и Розовке.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»