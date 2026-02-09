Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Выдала себя за гражданскую жену: в Киеве расследуют хищение средств пропавшего военного
09 февраля 2026, 14:30

Выдала себя за гражданскую жену: в Киеве расследуют хищение средств пропавшего военного

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 43-летней женщине, которая, по данным следствия, мошенническим путем завладела средствами военнослужащего, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания.

Следствие установило, что в декабре 2024 года Европейский суд по правам человека присудил мужчине выплату в размере 9 800 евро. На момент принятия решения он проходил службу в Вооруженных силах Украины и уже имел официальный статус «пропавший без вести».

Подозреваемая, представляясь «гражданской женой» военнослужащего, обратилась в Министерство юстиции Украины с поддельной доверенностью и потребовала перечислить ей присужденные средства. В результате на ее банковскую карту было зачислено более 438 тысяч гривен.

Действия женщины квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах. В рамках уголовного производства на банковский счет, на который поступили деньги, наложен арест.

Напомним, киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

