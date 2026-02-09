Экс-пленный рассказал об издевательствах над Викторией Рощиной в СИЗО Таганрога

Виктория Рощина

Освобожденный из плена боец с позывным Бритва, вернувшийся в Украину в октябре 2025 года, рассказал изданию «Слідство.Інфо» о том, как в СИЗО Таганрога содержали украинскую журналистку Викторию Рощину.



Как пишет «Слідство.Інфо» со ссылкой на экс-пленного, некоторое время их держали в соседних камерах — заключенные могли перестукиваться перед сном и желать друг другу спокойной ночи.



Бритва утверждает, что Рощина постоянно добивалась встречи с психологом, просила заменить книги и настаивала на контакте с оперативными сотрудниками, что вызывало раздражение у администрации изолятора.



«Рощиной “прилетало” регулярно. По мнению россиян, она вела себя неправильно — была шумной. Им нужно было, чтобы все тихо сидели и не открывали рот. А она просила то психолога, то книги поменять, постоянно добивалась встреч с оперативниками», — рассказал экс-пленный.

Как утверждает Бритва, за «неповиновение» Рощину неоднократно отправляли в карцер — изолированную одиночную камеру. Он описывает карцер как место с жесткими условиями содержания и систематическими наказаниями, где большую часть дня приходилось находиться без возможности лечь.



Во время одной из утренних проверок Рощина вновь попросила пригласить к ней психолога. Это требование, по словам свидетеля, вызвало резкую реакцию надзирателей. После очередного отказа у журналистки произошел тяжелый эмоциональный срыв, и она, сорвав пластиковый плафон, порезала себе вены. На место, вспоминает Бритва, вызывали медиков.

Напомним, Виктория Рощина пропала без вести в августе 2023 года во время поездки на временно оккупированные территории. В мае 2024 года Россия признала ее задержание, а в октябре стало известно о гибели журналистки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»