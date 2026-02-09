Под Гуляйполем FPV-дроны уничтожили штурмовую группу оккупантов

Кадр из видео

Под Гуляйполем украинские военные уничтожили штурмовую группу российских оккупантов, которые пытались скрытно приблизиться к позициям Сил обороны. Об этом сообщили в 225-м отдельном штурмовом полку.



Как отмечают военные, российское командование продолжает экономить бронетехнику и отправляет пехоту в атаки на гражданских автомобилях.



«Российское командование бережет свою боевую технику и отправляет солдатов на штурм Гуляйполя на гражданских жестянках», — подчеркнули в подразделении.



Оккупанты рассчитывали на плохую видимость: передвигались на автомобиле, остановились для выгрузки оружия и боекомплекта, надеясь остаться незамеченными. Однако их действия заранее отслеживали пилоты беспилотников 225-го штурмового полка.



Несмотря на сложные погодные условия, точку разгрузки удалось зафиксировать. После этого операторы FPV-дронов нанесли прицельный удар. Атака заняла считанные минуты и завершилась полным уничтожением группы.

В результате удара ликвидированы четверо российских штурмовиков, уничтожены их транспорт, оружие и снаряжение.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»