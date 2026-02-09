БпЛА атаковал железнодорожную станцию в Конотопском районе

Фото: ГСЧС Сумщины

В Сумской области российские войска нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры в Конотопском районе.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате попадания беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции произошло возгорание электропоезда.



На место оперативно прибыли подразделения спасателей, которые в кратчайшие сроки ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.



По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Объем повреждений инфраструктуры уточняется.

Напомним, сегодня, 9 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»